FRITZ!App TV: Darstellung von HD-Sendern für ausgewählte Smartphones

Die FRITZ!App TV ist eine Ergänzung zur FRITZ!Box Cable. Diese App zeigt dem User alle unverschlüsselten Programme seines Kabelanbieters zu Hause auf dem Smartphone oder Tablet. Nun bekommt sie ein längst überfälliges Update.

Für die FRITZ!App TV für Android und iOS gibt es eine Aktualisierung, mit der nun auch endlich HD-Sender dargestellt werden können. Mehr bietet der Changelog in der Tat nicht. Außerdem klappt das laut AVM nur „für ausgewählten Smartphones“ (welche genau das sind ist unklar, bitte ausprobieren). Die Neuerung an sich ist jedenfalls so grundlegend, dass sie mir eine Erwähnung wert war.

Die FRITZ!App TV erkennt die FRITZ!Box Cable und lädt automatisch die Senderliste. Die angezeigten Informationen zur laufenden Sendung können bei Bedarf per Fingertipp erweitert werden. Zusätzlich zum mobilen TV-Streaming bietet die FRITZ!App TV Möglichkeiten wie Stummschalten, Senderwechsel per Wischen oder Button sowie eine Zoomfunktion.

Wir starten mit Updates in die neue Woche! Für die FRITZ!App TV für Android und iOS gibt es eine Aktualisierung, mit der nun HD-Sender dargestellt werden können. Gleich updaten und ausprobieren. 📺📲 ✅ Jetzt downloaden: https://t.co/CsKPncDqJn pic.twitter.com/ilSrmcH2XE — FRITZ!Box (@AVM_DE) August 2, 2021

