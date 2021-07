FRITZ!WLAN Repeater 1750E erhält FRITZ!OS 7.27

AVM versorgt aktuell verschiedene FRITZ!Box-Modelle mit FRITZ!OS 7.27. Das Updates adressiert unter anderem die FragAttacks WLAN-Schwachstellen. Nach den Flaggschiff-Modellen bzw. weit verbreiteten FRITZ!Boxen, sind mittlerweile auch immer mehr FRITZ!Repeater und FRITZ!Powerline-Geräte dran.

So erhalten Anwender ab sofort das Update auf FRITZ!OS 7.27 auch auf den FRITZ!Repeater 1750E. Die Aktualisierung für die FRITZ!WLAN Repeater lässt sich am einfachsten in der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box starten (Heimnetz/Mesh). Eine andere Möglichkeit ist, das Update über die Benutzeroberfläche der Geräte selbst anzustoßen.

Alternativ könnt ihr das jeweilige Firmware-File auch vom FTP-Server von AVM laden und manuell installieren. In der Regel ist dies aber nicht nötig.

