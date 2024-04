FSD wird immer günstiger: Tesla halbiert Preis für Abo

Elon Musk betonte in der Vergangenheit gerne, wie wertvoll FSD als Option in den Teslas sei. FSD ist die Abkürzung für „Full Self Driving“. Bucht man das, dann kann es sein, dass das Auto (so jedenfalls die Vision) irgendwann selbstständig fährt.

Damit die Kunden dieses Versprechen in die Zukunft beim Start kaufen, hat man den Preis immer wieder erhöht und sprach davon, dass das so weitergeht. Doch 2023 hat man den Preis für die FSD-Option dann doch wieder spürbar gesenkt.

Viele Kunden verzichten mittlerweile auch beim Kauf auf die FSD-Option, da die Basis oft ausreicht, vor allem hier in Europa sehe ich persönlich keinen Grund, um mehr zu bezahlen. Der „Basis-Autopilot“ reicht in Deutschland vollkommen aus.

FSD-Abo: Preis in den USA halbiert

Daher führte Tesla vor einer Weile auch ein FSD-Abo ein, welches 199 Dollar im Monat kostete. Die Nachfrage danach scheint aber auch eher verhalten zu sein, daher hat man den Preis halbiert und verlangt jetzt nur noch 99 Dollar pro Monat.

In den USA nennt sich das FSD (Supervised), in Deutschland gibt es das Abo aber weiterhin nicht. Was man mit Blick auf FSD jedoch sagen kann: Die Option wurde in den letzten Monaten eher günstiger und der Preisanstieg hat langsam ein Ende.

You can now subscribe to FSD (Supervised) for $99/month in the US t.co Upgrades > Software Upgrades > Subscribe — Tesla (@Tesla) April 12, 2024

