Fünfter in Bayern: Neuer EnBW-Ladepark nimmt Betrieb auf

Das Energieunternehmen EnBW hat in den vergangenen Tagen einen weiteren Großstandort in Dorfen in Betrieb genommen.

Der Ladepark in Dorfen befindet sich in direkter Nähe zur A94 Richtung München und der B15, die Rosenheim und Regensburg verbindet. Es ist der fünfte von der EnBW betriebene Schnellladepark in Bayern.

E-Autofahrer können ihr E-Auto in Dorfen an zwölf HPC-Ladepunkten (High Power Charger) laden. Diese gehören mit einer Ladeleistung von 300 Kilowatt der höchsten Leistungsklasse an. Der Ladepark ist teilweise überdacht und mit einer Fotovoltaik-Anlage ausgestattet. Wie an allen EnBW Standorten laden Autofahrer auch in Dorfen „100 Prozent Ökostrom“.

Insgesamt betreibt die EnBW mehr als 700 Schnellladestandorte in ganz Deutschland. Bis zum Jahr 2025 plant die EnBW jährlich 100 Millionen Euro Investitionen und steuert das Ziel an, ihr Schnellladenetz bis dahin auf 2.500 Standorte zu erweitern.

