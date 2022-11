Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar: Fragwürdige Apps Ehteraz und Hayya

Für die Einreise zur Fußball-Weltmeisterschaft der Herren 2022 in Katar ist die Installation der Apps „Ehteraz“ und „Hayya“ verpflichtend. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat eine erste Analyse beider Apps vorgenommen.

Vonseiten des BfDI konnte demnach festgestellt werden, dass die Datenverarbeitungen beider Apps wahrscheinlich deutlich weiter gehen, als es die Beschreibungen der Datenschutzhinweise und Verarbeitungszwecke in den App-Stores angeben.

So wird bei einer der Apps unter anderem erhoben, ob und mit welcher Nummer ein Telefonat geführt wird. Hierbei handelt es sich um mitunter sensible Telekommunikationsverbindungsdaten, die in Deutschland unter das Fernmeldegeheimnis fallen.

Die andere App verhindert unter anderem aktiv, dass das Gerät, auf dem sie installiert wird, in den Schlafmodus wechselt. Es ist zudem naheliegend, dass die von den Apps verwendeten Daten nicht nur lokal auf dem Gerät verbleiben, sondern an einen zentralen Server übermittelt werden.

BfDI: Apps am besten auf extra Telefon installieren

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit rät daher dazu, die beiden Apps nur dann zu installieren, wenn es absolut unumgänglich ist.

Zudem sollte erwogen werden, für die Installation ein eigenes Telefon zu verwenden, das ausschließlich für die Apps genutzt wird. Insbesondere sollten auf diesem Gerät keine weiteren personenbezogenen Daten, wie etwa Telefonnummern, Bild- oder Tondateien gespeichert sein.

Im Nachgang der Nutzung der Apps sollten auf dem verwendeten Telefon, das Betriebssystem und sämtliche Inhalte vollständig gelöscht werden.

Hinsichtlich der mit der Nutzung der Apps verbundenen datenschutzrechtlichen Problematik hat der BfDI auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das Auswärtige Amt kontaktiert.

-->