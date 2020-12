The Game Awards: Das sind die Gewinner

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die Game Awards abgehalten und mittlerweile stehen auch die Gewinner fest. Das Spiel des Jahres ist „The Last of Us Part 2“. Kann ich verstehen, ich auch eines meiner Highlights 2020, wird aber sicher nicht jeder so sehen. Es gibt auch kritische Stimmen, aber es handelt sich hier am Ende um eine Jury aus Menschen und die trifft subjektive Entscheidungen.

Das Spiel hat übrigens auch sehr viele Kategorien gewonnen und ist eines dieser Spiele, für die ich die PlayStation einer Xbox vorziehen würde. Solche Titel benötigt Microsoft in Zukunft auch. Allgemein waren exklusive PlayStation-Spiele oft bei den nominierten Spielen zu finden – exklusive Xbox-Titel aber eher weniger.

Das beste Mobile-Game ist laut „The Game Awards“-Jury der aktuelle Hit „Among Us“ und ja, das ist eigentlich kein Spiel von 2020. Das beste VR-Spiel ist Half Life: Alyx und auch das kann ich verstehen. Neben dem zweiten Teil von The Last of Us wäre das ebenfalls eines meiner Top-3-Gaming-Highlights für 2020.

Eine Übersicht aller nominierten Spiele und Gewinner für 2020 findet ihr auf der offiziellen Webseite, die Gewinner sollten nicht zu übersehen sein.

