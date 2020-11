The Last of Us kommt als HBO-Serie

HBO hat grünes Licht für eine neue und exklusive Serie gegeben: The Last of Us. Es handelt sich dabei um ein exklusives Spiel für die Sony PlayStation, welches aus zwei Teilen besteht, Part 2 kam erst dieses Jahr für die PlayStation 4 heraus.

Wer The Last of Us nicht kennt: Man kann sich das wie The Walking Dead, nur mit guter Story und emotionalen Charakteren vorstellen. Es geht also um das Ende der Welt und die letzten Überlebenden. Und Zombies. Sony Pictures TV, PlayStation Productions und die Entwickler (Naughty Dog) sind an der Produktion beteiligt.

Die Serie hat bisher noch kein Datum und es ist auch unklar, wo sie ansetzt und welche Geschichte sie genau erzählen möchte. Da HBO hinter der Serie steckt, gehe ich mal davon aus, dass sie dann in Deutschland bei Sky zu sehen sein wird.

The Last of Us: Mein Spiel des Jahres

Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was das gibt, denn The Last of Us Part 2 ist mein Spiel des Jahres bisher und eines der besten Spiele, wenn es um Atmosphäre geht. Solltet ihr eine PlayStation 4 (oder 5) besitzen, dann kann ich euch dieses Spiel nur ans Herz legen, ich würde die knapp 50 Euro aber als Disk investieren.

Es wäre denkbar, dass man das Spiel irgendwann nochmal spielt, aber da die Geschichte im Fokus steht, war der Anreiz nach dem Finale bei mir weg. Ich würde dem Spiel aber eine 10/10 geben. Part 1 habe ich übrigens nicht gespielt, da habe ich mir eine 15-minütige Zusammenfassung auf YouTube angeschaut.

HBO has officially greenlit the LAST OF US series, which will move into production soon. https://t.co/z4Q674M6vB — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 20, 2020

