Game of Thrones: Drei ganz neue Serien für HBO im Gespräch

Nach dem Ende von Game of Thrones gönnte HBO der Marke eine längere Pause, doch mittlerweile ist man zurück und mit House of the Dragon gab es auch schon das erste von vielen Spin-offs. In diesem Jahr kommt übrigens die zweite Staffel.

Doch HBO hat noch deutlich mehr mit der Marke geplant und wir bekamen letztes Jahr auch neue Details zu weiteren Ablegern. Zum Start ins neue Jahr hat George R.R. Martin jetzt verraten, dass man auch ganz neue Wege bei HBO gehen möchte.

Game of Thrones mit drei animierten Serien

Es sind drei animierte Serien rund um Game of Thrones im Gespräch, die zwar alle noch kein grünes Licht für die Produktion bekommen haben, der Buchautor geht aber davon aus, dass man bei HBO bald „den nächsten Schritt“ damit gehen wird.

Eine Serie dreht sich um Corlys Velaryon alias Sea Snake, sie war eigentlich mal als Realverfilmung geplant, wird jetzt aber animiert. Der Grund ist das Budget, denn eine animierte Serie ist günstiger und HBO wollte keine Realverfilmung bezahlen.

Es gibt gewisse Dinge, wie man mit einer animierten Serie besser (und günstiger) zeigen kann, so George R.R. Martin in seinem hauseigenen Blog, neben den vielen Realverfilmungen kommt da also eine Welle an Game of Thrones-Serien auf uns zu.

