Game of Thrones: George R.R. Martin nennt Details zur neuen HBO-Serie

Game of Thrones wird uns in den nächsten Jahren mit vielen Serien begleiten und mit Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight wurde letzte Woche eine weitere Serie bestätigt. Doch wann werden wir diese sehen?

Da hat sich George R.R. Martin in seinem persönlichen Blog geäußert und verlauten lassen, dass es noch kein Datum gibt – das gilt auch für den Drehstart. Vor 2024 ist also nicht mit dieser neuen Serie zu rechnen. Und worum geht es in dieser Serie?

Sie wird die Geschichte „A Knight of the Seven Kingdoms“ erzählen, die sich mit Ser Duncan und „The Egg“ beschäftigt. Bisher gibt es drei Bücher und diese sind auch noch nicht ganz abgeschlossen, die erste Staffel behandelt das erste Buch.

Wer Interesse an dieser Geschichte hat, der findet diese übrigens als Heckritter in Deutschland bei Amazon. Für die erste Staffel sind bisher 6 Folgen geplant, aber das ist noch nicht ganz final. Es fällt aber kürzer, als Game of Thrones selbst aus.

Game of Thrones: Wiederholt sich das „Debakel“?

Und jetzt kommt der „lustige“ Part: George R.R. Martin weiß, dass die Geschichte noch nicht abgeschlossen ist, ähnlich wie bei Game of Thrones besteht also derzeit die „Gefahr“, dass man auch diese HBO-Serie ohne Buchvorlage beenden muss.

Das wird ein paar Jahre dauern, aber ich glaube nicht, dass diese Geschichten bei George R.R. Martin im Fokus stehen, wenn er selbst das Original nicht auf die Reihe bekommt. Und er nimmt immer mehr Projekte an und dürfte kaum noch Zeit für die Bücher haben. Ob er diese Geschichten jemals selbst beenden kann? Schwierig.

Dunk & Egg und House of the Dragon waren übrigens die einzigen beiden Spin-offs, die George R.R. Martin selbst bei HBO gepitcht hat, die zweite Serie wurde vor sieben Jahren als Dance of the Dragons vorgeschlagen. Die anderen Spin-offs, wie Snow, was sich rund um John Snow dreht und ein Sequel ist, kommen von HBO.

Mehr Details gibt es im offiziellen Blogeintrag von George R.R. Martin.

