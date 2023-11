House of the Dragon: Staffel 2 hat endlich ein Datum

HBO hat endlich offiziell bestätigt, was sich bereits vor ein paar Wochen bei ersten Gerüchten angedeutet hat: Die zweite Staffel von House of the Dragon startet im Sommer. Genau genommen peilt HBO einen Start im „frühen Sommer 2024“ an.

Passend zu dieser Ankündigung gab es auch einen ersten Trailer für ausgewählte Medien vor Ort, die aber ein Embargo unterschreiben mussten und noch nichts dazu sagen dürfen. Es ist bisher auch unklar, wann wir diesen Trailer bekommen.

House of the Dragon: Wann kommt Staffel 3?

HBO bestätigte die zweite Staffel von House of the Dragon im Sommer 2022 und George R.R. Martin hat verlauten lassen, dass vier Staffeln optimal für diese Serie wären. Eine dritte Staffel wurde bisher aber noch nicht offiziell von HBO bestätigt.

Ich war am Anfang sehr skeptisch und dachte eigentlich, dass ich nichts mehr aus dem Universum von Game of Thrones schaue, da die finale Staffel eine sehr große Enttäuschung war. Anfang des Jahres haben wir House of the Dragon dann aber doch geschaut und fanden es gut. Daher bin ich jetzt sehr auf Staffel 2 gespannt.

