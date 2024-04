Gear 6 für die Xbox kommt und wird bald gezeigt

Fans der Gears-Reihe warten seit Jahren auf ein Lebenszeichen der Entwickler und hoffen auf einen neuen Teil. Letztes Jahr haben wir gehört, dass Gear 6 existiert und auch schon durchaus weit fortgeschritten sei. Doch wann sehen wir das Spiel?

Laut Jeff Grubb sei das ein Highlight für das Xbox Games Showcase 2024, was zwar noch nicht offiziell angekündigt wurde, aber wieder im Juni stattfinden dürfte, auch ohne die E3. In etwa zwei Monaten könnten wir Gear 6 also erstmals sehen.

Es ist noch unklar, ob das dann auch ein Titel für Ende 2024 wird, da habe ich (Jeff Grubb hat schon angeteasert, dass er heute Details nennt) mit mehr gerechnet. Die letzte Meldung sprach übrigens davon, dass Gears 6 eine sehr offene Welt besitzt.

