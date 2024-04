PlayStation 5: Sony soll ein Highlight für 2024 geplant haben

Sony soll für Mai ein PlayStation-Event geplant haben, wobei bisher weiterhin unklar ist, ob es eine State of Play oder ein PlayStation Showcase wird. Es wäre denkbar, dass das richtige Showcase mit der PlayStation 5 Pro im Herbst folgt.

Was wir aber laut „Silknigth“ (einer sehr zuverlässigen Quelle auf X) ganz sicher in den „nächsten Monaten“ sehen werden, ist Ghost of Tsushima 2. Damit haben wir eine zweite Quelle, der man vertrauen kann, denn das machte bereits die Runde.

Die Strategie von Sony hat sich wohl geändert, denn man zeigt Spiele nicht mehr so weit im Voraus. Maximal zwei Jahre vorher werden die Spiele jetzt angekündigt, eher noch kürzer. Ghost of Tsushima 2 sollte nämlich erst 2023 gezeigt werden.

Neues PS5-Highlight für 2024 geplant

In diesem Jahr steht der Titel aber nicht an, denn Sony hat bereits verraten, dass wir keine Fortsetzung von großen und bekannten Marken sehen werden. Laut Quelle gibt es aber noch zwei neue Spiele der PlayStation Studios für dieses Jahr.

Eines davon soll „sehr gut von den Fans angenommen werden“, die Quelle sagt aber nicht, was für ein Spiel das ist. Gut möglich, dass wir zu Weihnachten 2024 ein vollwertiges Astrobot bekommen, das wäre jedenfalls ein Highlight für mich.

Schauen wir mal, was Sony für die PlayStation 5 in diesem Jahr geplant hat, bisher sieht die Roadmap ja sehr mager aus. Da wir mit der PlayStation 5 Pro aber neue Hardware bekommen, werden diese zwei Spiele sicher größere Blockbuster sein.

PlayStation 5 Pro: Details im Video

