Geringe Kundennachfrage: congstar schließt einen Support-Kanal

Beim Mobilfunkanbieter congstar baut man in Kürze die Support-Kanäle um. Begründet wird dies mit zu geringer Nachfrage.

Kurze Information für alle congstar-Kunden: Der Mobilfunkanbieter passt seine Kontaktmöglichkeiten im Service in Kürze „bedarfsgerecht“ an und schließt daher den Support-Kanal der Messenger-Nachrichten. Das bedeutet: Aufgrund „einer nur sehr geringen Kundennachfrage“ steht die Möglichkeit, den congstar Service via WhatsApp oder iMessage zu kontaktieren, ab dem 23. September 2022 nicht mehr zur Verfügung.

Congstar konzentriert sich zukünftig nach eigenen Angaben auf die stärker nachgefragten Kontaktmöglichkeiten, um „das Serviceerlebnis weiter zu optimieren“. Diese sind auf der congstar Homepage dargestellt.

Viele Serviceanliegen können Kunden online auch selbst erledigen – beispielsweise über das meincongstar-Kundencenter oder die congstar-App

Zu den Congstar-Tarifen →

