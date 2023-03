Dieser PlayStation-Exklusivtitel landet im April auf der Xbox (im Game Pass)

Am 25. März 2022 erschien Ghostwire: Tokyo für die PlayStation 5 und es handelte sich dabei tatsächlich um ein exklusives Spiel. Es war aber wohl das letzte Spiel, welches Sony exklusiv bei Bethesda bestellt hat, denn die gehören mittlerweile zu Microsoft. Und der Deal für dieses Spiel war auch nur für ein volles Jahr angesetzt.

Wie erwartet erscheint Ghostwire: Tokyo also jetzt auch für die Xbox, aber nicht am 25. März, sondern erst am 12. April. Die kleine Verzögerung dürfte am recht großen Update liegen, denn es gibt neue Inhalte. Und die gute Nachricht: Wie alle Spiele der Xbox Studios wird man auch Ghostwire: Tokyo im Game Pass zocken können.

Ich werde mir das Spiel definitiv anschauen, es hat mich schon 2022 interessiert, aber nicht so sehr, dass ich es mir gekauft habe. Und ich wusste, dass es ein Jahr später im Xbox Game Pass landet. Ähnlich wie bei Deathloop, das habe ich auch erst im Abo gezockt. Bei Metacritic wurde das Spiel durchaus gut angenommen.

