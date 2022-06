God of War Ragnarök soll im November für die PlayStation erscheinen

Einige haben gestern mit einem Datum für das neue God of War gerechnet, aber wir haben nur das Remake von The Last of Us gesehen. God of War Ragnarök ist aber definitiv für 2022 geplant und Bloomberg weiß wann.

Das Blockbuster-Spiel für die PlayStation 4 und PlayStation 5 soll im November erscheinen. Sony will das Datum laut dem sehr zuverlässigen Jason Schreier noch im Juni nennen, das Marketing ist ja schon angelaufen.

-->

Man darf also davon ausgehen, dass God of War Ragnarök als eines der größten Spiele von Sony in diesem Jahr eine eigene State of Play bekommt. Dort wird es dann sicher reichlich Gameplay und das Datum geben.

The Callisto Protocol: Horror-Spiel kommt im Dezember 2022 Eines meiner Highlights der letzten State of Play-Ausgabe von Sony war „The Callisto Protocol“. Da gab es aber nur einen düsteren Trailer zu sehen. Es ist ein Projekt von ehemaligen Dead Space-Entwicklern, was noch 2022 kommen soll. Im Rahmen des…10. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->