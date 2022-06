The Last of Us: Remake von Part 1 und Multiplayer für 2023

Es hat sich gestern schon im Vorfeld angedeutet und kurz vor dem Summer Game Fest hat es Sony dann sogar noch selbst verraten: The Last of Us bekommt ein Remake für die PlayStation 5, welches etwas später auch für den PC erscheint.

Der Release ist schon am 2. September, was die Vermutung nahe legt, dass God of War in Q4 kommt. Über Ragnarök wurde gestern allerdings nicht gesprochen. Was kostet das Remake? 79,99 Euro als Standard- und 89,99 Euro als Deluxe-Version.

-->

Es wurde außerdem auch ein neues Bild der HBO-Serie veröffentlicht. Die kommt erst 2023 zu HBO, einen Trailer dürften wir also frühestens Ende des Jahres sehen.

Zusätzlich hat man auch ein Multiplayer-Spiel angekündigt, was mal als Ergänzung geplant war und ein eigener Titel sein soll. Aber das ist auch ein Thema für 2023.

Wir können nun jedoch endlich ankündigen, dass wir etwas viel Größeres als einen Modus erschaffen. Wir freuen uns, einen Teil einer Konzeptskizze aus unserem geplanten Multiplayer-Erlebnis zu teilen. Dieses Erlebnis ist ein äußerst ehrgeiziges Vorhaben. Wir bauen unser Studio deutlich aus, um sicherzustellen, dass wir dieses originalgetreue, eigenständige Spiel in seinem enormen Umfang und mit seiner riesigen Welt so entwickeln, wie es Fans von The Last of Us und Naughty Dog erwarten.

Xbox-Team will im nächsten Geschäftsjahr abliefern Aktuell ist doch etwas Flaute, wenn wir uns die großen Exklusivtitel für die Xbox anschauen. Nach Forza und Halo wurde es sehr ruhig und vor ein paar Wochen wurden noch zwei Blockbuster auf 2023 verschoben. Doch das soll gut werden.…9. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->