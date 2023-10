Google ändert die Update-Strategie für Android

Google hat diese Woche die neue Pixel-Reihe angekündigt und viele überrascht, als man 7 volle Jahre für Android-Updates zusicherte. Damit liegt Google jetzt vor allen anderen Unternehmen, selbst vor Apple. Und damit wirbt Google natürlich auch.

Passend zu diesem Schritt gab es einen eigenen Blogeintrag von Google und darin sprach man auch allgemein ein bisschen über Android-Updates. Google hat sich laut eigenen Angaben intensiv mit der Update-Strategie in letzter Zeit beschäftigt.

Android-Updates kommen, wenn sie fertig sind

Bisher gab es neue Sicherheitsupdates und Feature Drops bei der Pixel-Reihe zu einem festen Zeitpunkt, aber das sorgte oft für eine schlechte Qualität. Das will Google ändern, daher kommen Android-Updates „sobald die erforderlichen Tests abgeschlossen sind“. So will man „das Erlebnis für alle Pixel-Kunden verbessern“.

Ich bin mal gespannt, ob das auch auf die großen Android-Updates zutrifft, denn Android 14 bereitete in der Testphase noch Probleme und kam daher auch später als in den letzten Jahren. Google informierte angeblich sogar die Partner, dass es im September losgeht, entschied sich dann aber später doch für etwas mehr Zeit.

Schauen wir mal, wie sich das in den kommenden Monaten entwickelt und wie das dann bei den Sicherheitsupdates und Funktionsupdates für die Pixel-Reihe aussieht.

Google: Nutzer erhalten mehr Kontrolle über ihre Daten Die Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc. hat zugesagt, den Nutzern mehr Wahlmöglichkeiten bei der Verarbeitung ihrer Daten durch Google einzuräumen. Die Zusagen sind das Ergebnis eines Verfahrens, das das Bundeskartellamt auf der […]5. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->