Google: Nutzer erhalten mehr Kontrolle über ihre Daten

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc. hat zugesagt, den Nutzern mehr Wahlmöglichkeiten bei der Verarbeitung ihrer Daten durch Google einzuräumen.

Die Zusagen sind das Ergebnis eines Verfahrens, das das Bundeskartellamt auf der Grundlage des neuen kartellrechtlichen Instruments gegen Wettbewerbsgefährdungen durch große Digitalkonzerne (§ 19a GWB) durchgeführt hat. Damit soll die Marktmacht von Google begrenzt und das Recht der Nutzer auf informationelle Selbstbestimmung geschützt werden.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Bundeskartellamt und der Europäischen Kommission spielt dabei eine wichtige Rolle, wie der Pressemeldung zu entnehmen ist. Darin heißt es auch:

Die Verpflichtungszusagen von Google betreffen Konstellationen, in denen Google personenbezogene Daten aus einem Google-Dienst mit personenbezogenen Daten aus einem anderen Google-Dienst oder aus Nicht-Google-Quellen zusammenführt oder diese Daten in getrennt bereitgestellten Google-Diensten weiterverwenden möchte. […]

Google muss Nutzerinnen und Nutzern künftig die Möglichkeit einräumen, ihre Einwilligung in die dienstübergreifende Datenverarbeitung freiwillig für den bestimmten Fall, informiert und unmissverständlich treffen zu können. Um dies zu ermöglichen, muss Google entsprechende Auswahlmöglichkeiten für die Datenzusammenführung anbieten. Auswahldialoge müssen so ausgestaltet sein, dass die Nutzerinnen und Nutzer nicht manipulativ in Richtung einer dienstübergreifenden Datenverarbeitung gelenkt werden (Vermeidung von „Dark Patterns“).

Sofern eine dienstübergreifende Datenverarbeitung tatsächlich nicht stattfindet und Googles Datenverarbeitungskonditionen dies ausdrücklich klarstellen, muss Google keine entsprechenden Wahlmöglichkeiten anbieten. Verpflichtungen, die sich aus der Datenschutzgrundverordnung ergeben, bleiben hiervon unberührt.