Google aktualisiert die Nutzungsbedingungen

Am 5. Januar 2022 wird Google verschiedene Änderungen an seinen Nutzungsbedingungen vornehmen.

Google-User sollten aktuell per E-Mail darüber informiert werden, dass neue Nutzungsbedingungen anstehen. Diese Änderungen werden laut Google keine Auswirkungen auf die Nutzung der Google-Dienste haben. Vielmehr will man deutlicher machen, was User bei der Nutzung der Google-Dienste zu erwarten haben und umgekehrt.

-->

Bei Google findet ihr die neuen Nutzungsbedingungen. Außerdem hat Google auch eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen vorbereitet. Die Anpassungen sind in folgende Bereiche unterteilt:

Mehr Klarheit darüber, was User von Google erwarten können und was Google von den Usern erwarten kann

Gesetzliche Gewährleistung

Widerrufsrecht

Zusätzliche Definitionen

Bessere Lesbarkeit

YouTube testet Kommentare mit Zeitstempel Wer SoundCloud nutzt, kennt sie bereits: Kommentare mit Zeitstempel. Nun testet auch Googles Videodienst dieses Feature. YouTube testet Kommentare mit Zeitstempel. Mir wurde diese Funktion in der YouTube-App für iOS bei einem Musikvideo vorgeschlagen. Noch ist sie als Beta ausgewiesen,…24. November 2021 JETZT LESEN →

-->