Wer SoundCloud nutzt, kennt sie bereits: Kommentare mit Zeitstempel. Nun testet auch Googles Videodienst dieses Feature.

YouTube testet Kommentare mit Zeitstempel. Mir wurde diese Funktion in der YouTube-App für iOS bei einem Musikvideo vorgeschlagen. Noch ist sie als Beta ausgewiesen, was bedeutet, eventuell sehen niemals alle User das Feature. Das kommt eben ganz darauf an, wie das Beta-Feedback ausfällt.

-->

Die Funktion an sich ist schnell erklärt. Während ein Video läuft, werden unter dem Video bei aktivierter Funktion Kommentare zu der jeweils aktuellen Stelle angezeigt. Während kein Kommentar angezeigt wird, steht zumindest da, wann der nächste folgt: „Der nächste Kommentar erscheint in 00:XX“.

Ich persönlich habe diese Funktion nicht vermisst, da man innerhalb eines Kommentars ja sowieso bereits einen Zeitstempel angeben kann und so jeder sehen kann, auf welche Stelle man sich bezieht.

Netflix: Das sind die Dezember-Neuheiten 2021 Der Online-Videoservice Netflix hat aktuell seine Dezember-Neuheiten 2021 verkündet. Bei uns bekommt ihr wie üblich einen Überblick über die Neuzugänge. Netflix füllt natürlich auch im kommenden Dezember wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert…24. November 2021 JETZT LESEN →

-->