Google und Amazon wollen euren Schlaf überwachen

Diese Woche machte eine Meldung die Runde, dass Amazon einen Schlaftracker mit Alexa geplant hat. Amazon setzt dabei auf die mmWave-Technologie und der Codename für das Gerät soll „Brahms“ lauten. Der Schritt kommt nicht wirklich überraschend, immerhin hat Amazon bereits Interesse am Health-Markt gezeigt.

Doch nicht nur Amazon möchte euren Schlaf tracken und Dinge wie Schlafapnoe erkennen, auch Google hat diese Funktion laut 9TO5Google für den kommenden Nest Hub geplant. Google setzt angeblich auf den Soli-Sensor, den man mit dem Pixel 4 letztes Jahr einführte. Ein neuer Nest Hub wurde bereits entdeckt.

Bei Amazon klang es so, als ob das noch eine Weile dauern wird, aber der neue Next Hub wurde bereits bei der FCC entdeckt und Quellen von 9TO5Google geben an, dass er eher früher als später kommt. Der Eintrag bei der FCC spricht sogar dafür, dass wir das Upgrade bereits im ersten Quartal 2021 sehen werden.

