Neues Design: Google präsentiert Android 12

Im Februar veröffentlichte Google die erste Developer Preview von Android 12 und heute hat man im Rahmen der I/O 2021 die finale Version präsentiert. Passend dazu gibt es auch die erste Beta und die finale Version kommt dann in Q3 2021. Ich vermute mal, dass Android 12 im September erscheint, aber das ist nicht offiziell.

Android 12 bekommt neues Design

Im Fokus von Android 12 steht ein ganz neues Design, welches auf dem aktuellen Material Design aufbaut. Google nennt es „Material You“ und es wird mit dem Pixel im Herbst eingeführt, weitere Produkte wie die Suche sollen aber noch folgen.

Google will damit zeigen, dass das Smartphone sehr „persönlich“ ist und will nicht einfach nur Themes einführen, sondern noch einen Schritt weitergehen. Man hat alles überarbeitet, also auch den Lockscreen und die Widgets für Android.

Neben einem neuen Design hat Google auch neue Funktionen für die Privatsphäre (das war allgemein ein wichtiges Thema heute) eingebaut und man verknüpft die Geräte besser miteinander (es gibt zum Beispiel eine digitale Fernbedienung für Android TV und einen digitalen Autoschlüssel für Android Auto – inklusive UWB).

Die offizielle Beta wird dann hier verfügbar sein und die Details gibt es im Blog von Google. Google hat außerdem auch noch eine offizielle Android-Produktseite.

