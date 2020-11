Google Assistant: Fitbit-Version schneller als Wear OS-Version

Fitbit hat vor ein paar Tagen damit begonnen den Google Assistant für die Versa 3 und Sense zu verteilen. Damit kann man nun zwischen Amazon Alexa und dem Google Assistant wählen. Der Dienst wird aber erst Anfang 2021 zu uns kommen.

Ben Schoon von 9TO5Google nutzt eine Fitbit Sense und hat das Update bereits installiert. Interessant ist, dass der Google Assistant dort schneller und stabiler, als auf Uhren mit Wear OS läuft. Wobei der Vergleich natürlich auch etwas hinkt.

Der Google Assistant für die Fitbit Sense besitzt zum Beispiel keine Grafiken, wie bei der Wetteranzeige. Es handelt sich um ein sehr simples Unter Interface, was im Prinzip nur Text anzeigt. Da hat Wear OS doch ein bisschen mehr zu bieten.

The interface here is super basic, which probably helps with performance. Even when asking for things such as the weather, you get no graphics, only text. Still, it’s functional and works well. Routines are supported, but some Assistant “apps” are not.