Fitbit OS 5.1: Update bringt Google Assistant mit

Als Fitbit die neuen Modelle (Versa 3 und Sense) präsentierte, da kündigte man neben Amazon Alexa auch den Google Assistant an. Das kam nicht überraschend, da Google bald Fitbit übernehmen dürfte. Allerdings gab man auch an, dass der Dienst erst später kommen wird – man sprach bei Fitbit ganz offiziell 2020.

Nun hat man Fitbit OS 5.1 für die Versa 3 und Sense angekündigt und bevor ihr euch jetzt die Hoffnung macht, dass das auch für ältere Modelle kommt: Mit OS 5 wird man die alten Uhren nicht mehr unterstützen. Jede neue Version, die jetzt kommt, ist also nur noch für die neue Version und die Sense verfügbar.

This update provides more ways to track SpO2 so users can better manage their wellbeing and delivers enhanced on-device voice-enabled capabilities with the availability of Google Assistant in the U.S., Bluetooth calling and audible replies for Alexa users.