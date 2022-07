Ein modernes OS für alte PCs: Google stellt Chrome OS Flex fertig

Google präsentierte Anfang des Jahres mit Chrome OS Flex eine neue Version von Chrome OS, die über die Cloud läuft. Diese wurde für alte PCs mit Windows oder macOS entwickelt und soll diesen mit Chrome OS „neues Leben einhauchen“.

Der Ablauf ist dabei sehr simpel: Chrome OS Flex auf einen USB-Stick packen und in den jeweiligen Rechner stecken. Laut Google ist das alles in wenigen Minuten eingerichtet und kann losgehen. Bisher befand man sich aber noch in der Preview.

Diese Woche hat Google mitgeteilt, dass Chrome OS Flex finalisiert wurde und jetzt bereit für die breite Masse ist. Weitere Details zu Chrome OS Flex gibt es im Video und auf der Produktseite von Google, dort findet ihr dann auch den Download.

