Google Earth: Timelapse zeigt Umweltveränderungen

Im Vorfeld des internationalen Earth Day am 22. April hat Google heute das umfangreichste Earth-Update seit 2017 bekannt gegeben.

Die Funktion Timelapse in Google Earth zeigt die Erde in verschiedenen Zuständen, je nach Jahr. User können so Umweltveränderungen, die der Planet in den vergangenen Jahren erfahren hat, zukünftig in Form eines interaktiven 4D-Features nachvollziehen. Dafür wurden laut Google 24 Millionen Satellitenfotos aus den letzten 37 Jahren zusammengetragen.

Die Aufnahmen hat Google gemeinsam mit Fachleuten des CREATE Lab der Carnegie Mellon University eingeordnet und in fünf Themenfelder unterteilt: Wälder im Wandel, Die Expansion der Städte, Erderwärmung, Energiequellen und die Flüchtigen Schönheiten. Für einen leichteren Zugang zu diesen Themen bietet Google Earth für jeden Bereich eine geführte Tour an.

Google Earth Timelapse – Hintergrundinformationen im Überblick

Timelapse ist erstmals direkt in Google Earth integriert.

Vereinfachter Zugang: Es kann entweder über https://earthengine.google.co m/timelapse/ auf Timelapse zugegriffen werden oder alternativ über das Steuerrad-Symbol auf der linken Seite in Google Earth.

Zur Erstellung der animierten Zeitrafferaufnahmen in 4D wurden 24 Millionen Satellitenfotos aus den letzten 37 Jahren verwendet, die zwischen 1984 und 2020 aufgenommen wurden.

Insgesamt waren mehr als 2 Millionen Rechenstunden auf tausenden von Rechnern in der Google Cloud nötig, um 20 Petabyte an Satellitenbildern zu einem einzigen „Videomosaik“ in der Größe von 4,4 Terapixeln zusammenzufügen – das entspricht 530.000 Videos.

Sämtliche Berechnungen erfolgten dabei in Googles klimaneutralen Rechenzentren, die zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

In Zusammenarbeit mit Partnern wie den Weltraumorganisationen NASA und ESA will Google Earth im nächsten Jahrzehnt jährlich mit neuen Timelapse-Bildern aktualisiert.

800 Zeitraffervideos sind in 2D und 3D zur öffentlichen Nutzung unter g.co/TimelapseVideos oder bei YouTube verfügbar.

