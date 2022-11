Wann kommen die Geschenke? Gmail zeigt Tracking-Informationen an

In den kommenden Wochen werden die Menschen wieder fleißig im Internet die Geschenke für Weihnachten shoppen und passend dazu gibt es eine neue Funktion bei Gmail. Google hat die Tracking-Informationen jetzt direkt in Gmail integriert.

Sollte eine Mail also alle wichtigen Details enthalten, was in erster Linie den Namen des Lieferdienstes und die Trackingnummer bedeutet, dann wird direkt in Gmail das Lieferdatum angezeigt. Und so kann das dann bald in der Gmail-App aussehen:

Das passiert übrigens nicht automatisch, man wird vorher in Gmail informiert und muss zustimmen. Und Google wird noch eine Funktion nachreichen, falls sich ein Paket verspätet, dann rutscht diese Mail nach oben und zeigt euch den Status an.

Gmail: Tracking noch nicht für Deutschland

Finde ich sehr praktisch, hat aber leider einen Nachteil für uns. Laut Google wird die Funktion jetzt in den USA verteilt und alle US-Lieferdienste sind dabei. Nur die Lieferungen von Amazon kann man nicht tracken, da die keine Daten in den Mails nennen. Vermutlich auch, weil sie nicht wollen, dass Google diese Informationen hat.

Google hat bisher aber noch nicht mitgeteilt, wann die Funktion global verteilt wird. Es klingt allerdings so, als ob das 2022 nicht mehr passiert. Schade, denn das ist eine wirklich praktische Funktion, die ich sicher auch in Gmail aktivieren würde.

