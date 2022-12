Google kündigt neue Android-Funktionen an

Google hat wie erwartet neue Funktionen für Android parat, die wir im Dezember sehen werden. Über die Neuheiten für Wear OS haben wir euch schon informiert, aber auch bei Android steht einiges an. Unter anderem für den digitalen Schlüssel.

Das ist eine Funktion, die auf einem Standard (Digital Car Key) basiert und zum Beispiel von BMW genutzt wird. In Zukunft könnt ihr diesen digitalen Autoschlüssel mit anderen Personen teilen – und ihr könnt das auch mit einem iPhone-Nutzer tun.

Solltet euer Auto das also unterstützen und ihr wollte es vielleicht mal an eine andere Person ausleihen, dann könnt ihr das in Zukunft komplett digital regeln.

Weitere Neuerungen für Android

Ebenfalls neu ist ein Widget für die schnelle Suche bei YouTube, neue Kollagen bei Google Fotos, die Option in der Nachrichten-App direkt auf eine Nachricht zu antworten und ein neuer Reading Mode (der jedoch eine neue App voraussetzt).

Bei Android gibt es mittlerweile nur noch ein großes Update pro Jahr, das mit den Punkt-Updates (wie bei Apple) überfordert die Partner. Daher versucht Google hin und wieder neue Funktionen ohne große Updates zu verteilen – gefällt mir gut.

Und man gibt sich auch immer mehr Mühe dabei, bei diesem „Dezember-Update“ hat Google sogar eine eigene Seite erstellt, welche die Neuerungen (inklusive ein paar Grafiken und Animationen) darstellt. Mehr Details gibt es im Blog von Google.

