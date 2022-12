Google kündigt neue Features für Wear OS an

Google hat jetzt eine eigene Smartwatch, die Pixel Watch. Und um zu zeigen, dass man dahinter steht und das kein kurzes Aufleben von Wear OS ist, wird es auch hier immer wieder Updates geben. Bei den Pixel-Smartphones kennen wir die „Feature Drops“ und auch bei Wear OS wird es diese in Zukunft immer mal wieder geben.

Wear OS: Erste Neuerungen im Dezember

Den ersten Schwung an neuen Funktionen verteilt Google noch im Dezember (mit dem Feature Drop für Android). Was ist dabei? Es kommen neue Tiles (das sind die Widgets zum Durchwischen), wie Lieblingskontakte oder der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, und Google hat Keep (App für Notizen) komplett überarbeitet.

Außerdem wird der Google Assistant mit Adidas Running verknüpft, so könnt ihr mit „Hey Google“ direkt einen Lauf starten. Vor ein paar Tagen haben wir auch noch von neuen Apps für Wear OS erfahren, die wurden aber nicht angekündigt. Ich gehe mal davon aus, dass wir diese dann Anfang 2023 bei Wear OS sehen werden.

Google hat den Neuerungen für Dezember auch eine eigene Seite mit Animationen spendiert und ich sage es mal so: Weitermachen. Ich war skeptisch, ob Google das mit Wear OS dieses Mal wirklich durchzieht, bisher sieht es aber gut aus. Und wir brauchen eine starke Alternative für die Apple Watch, denn Konkurrenz ist wichtig.

Video: Apple Watch vs. Google Pixel Watch

