Google Maps: Neue Funktionen in Sicht

Google hat aktuell verschiedene Neuerungen für seinen Kartendienst Google Maps angekündigt. Vor allem mobile Nutzer beziehungsweise Nutzer der Navigation sollen davon profitieren.

Zunächst einmal sollen noch im April auf Android und iOS die Mautpreise für fast 2000 gebührenpflichtige Straßen in den USA, Indien, Japan und Indonesien angezeigt werden. Weitere Länder sollen zudem in Kürze folgen. Dazu heißt es:

In Kürze werden Sie den geschätzten Mautpreis zu Ihrem Zielort sehen, bevor Sie mit der Navigation beginnen – dank zuverlässiger Informationen der örtlichen Mautbehörden. Wir berücksichtigen Faktoren wie die Kosten für eine Mautkarte oder andere Zahlungsmethoden, den Wochentag und den voraussichtlichen Preis der Maut zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Straße passieren.

Gut zu wissen: Wenn eine mautfreie Route verfügbar ist, zeigt Google Maps diese Route trotzdem als Option an.

Mehr Details für die Navigation

Außerdem wird Google der Navigation in Google Maps zahlreiche neue Details hinzufügen. Schon „bald“ sollen die User Ampeln und Stoppschilder entlang einer Route sehen können.

Auch werden dann verbesserte Details wie Gebäudeumrisse und interessante Gebiete dargestellt. In ausgewählten Städten sollen sogar noch detailliertere Informationen angezeigt, z. B. die Form und Breite einer Straße, einschließlich Mittelstreifen und Inseln.

Die neue Navigationskarte soll in den kommenden Wochen in „ausgewählten Ländern“ auf Android, iOS, Android Auto und CarPlay verteilt werden.

Neue Funktonen für iOS-User

Google plant obendrein neue Funktionen für User auf Apples iOS-Plattform, die die Nutzung von Google Maps unterwegs vereinfachen sollen. Folgende Features stehen dafür auf dem Plan:

Zugriff auf neue Widgets über den Startbildschirm

Mit unserem neuen Widget für angeheftete Fahrten können Sie direkt von Ihrem iOS-Startbildschirm aus auf Fahrten zugreifen, die Sie in Ihrem Go Tab angeheftet haben – das macht es noch einfacher, eine Wegbeschreibung zu erhalten. Sie können Ihre Ankunftszeit, die nächste Abfahrt für Ihre Transitfahrt und sogar eine vorgeschlagene Route sehen, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind. Und weil gute Dinge klein verpackt sind, haben wir auch das bestehende Google Maps-Such-Widget verkleinert, damit du mit einem winzigen Tippen nach deinen Lieblingsorten suchen oder zu häufigen Zielen navigieren kannst. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Google Maps-App heruntergeladen haben, um diese Widgets in den kommenden Wochen zu sehen.

Navigieren von der Apple Watch aus

Wenn Sie eine Apple Watch besitzen und ständig unterwegs sind – und Ihr Telefon nicht dabei haben – können Sie bald Wegbeschreibungen in Google Maps direkt von Ihrer Uhr aus abrufen. In ein paar Wochen müssen Sie die Navigation nicht mehr über Ihr iPhone starten. Tippen Sie einfach auf die Google Maps-Verknüpfung in Ihrer Apple Watch-App, und die Navigation startet automatisch auf Ihrer Apple Watch. Sie können auch die Komplikation “Bring mich nach Hause” zu Ihrer Uhr hinzufügen und darauf tippen, um die Navigation nach Hause auf Google Maps zu starten.

Wegbeschreibungen mit Siri und Spotlight suchen und finden

Google Maps wird direkt in Spotlight, Siri und die Shortcuts-App auf iOS integriert. Sobald Sie die Shortcuts eingerichtet haben, sagen Sie einfach “Hey Siri, Wegbeschreibung” oder “Hey Siri, Suche in Google Maps”, um sofort auf die hilfreichen Informationen von Google Maps zuzugreifen. Diese Funktion wird in den kommenden Monaten verfügbar sein, und die erweiterte Siri-Suchfunktion wird im Laufe des Sommers eingeführt.

