BahnComfort wird zu BahnBonus

Das Bonusprogramm der Bahn wird angepasst. Aus BahnComfort wird BahnBonus. Ab dem 13. Juni 2022 landen alle Statuskunden in drei neuen BahnBonus Statusleveln.

Je höher das Statuslevel, desto „attraktiver die Vorteile“, sagt die Bahn. In den unterschiedlichen Stufen – ab 1.500, ab 2.500 und ab 6.000 Statuspunkten – erhalten Kunden bekannte Leistungen, wie z. B. den Eintritt in die DB Lounge, den exklusiven Sitzplatzbereich, die bevorzugte Betreuung im Reisezentrum sowie einige neue Statusvorteile.

-->

Warum passt die Bahn das Programm an? Das begründet man wie folgt:

Wir möchten dem Wunsch unserer Kund:innen nach einem exklusiveren und breiteren Portfolio entsprechen. Um dies zu ermöglichen, ist eine Differenzierung unabdingbar. Außerdem ermöglichen uns die drei Statuslevel, die Statusvorteile einer größeren Zielgruppe zukommen zu lassen. Zusätzlich handelt es sich um ein gelerntes Modell, mit dem wir das Programm näher an ähnliche Programme heranführen. Auch in anderen Loyalitätsprogrammen in der Reisebranche ist die Stufigkeit schon lange gelebte Praxis, weshalb eine Angleichung ein konsequenter Schritt ist. Weiterhin ermöglicht die Stufigkeit, mehr Kund:innen in den Status zu integrieren und sie so für ihre Treue und Umsatzbereitschaft zu entlohnen.

Was ändert sich mit den angepassten BahnBonus Teilnahmebedingungen und der Einführung der neuen Statuslevel? Die bedeutendsten Änderungen am Status sowie an den BahnBonus Teilnahmebedingungen sind:

die BahnBonus App wird zentrales Medium, um alle Informationen abzurufen und Statusvorteile zu nutzen

die Teilnahme am BahnBonus Programm ist erforderlich, um ein Statuslevel zu erreichen

die Laufzeit des BahnBonus Statuslevels ist unabhängig von der Laufzeit der BahnCard

Alle bisher bekannten Details findet ihr auf dieser Unterseite bei der Bahn. Das Programm an sich findet ihr auf dieser Seite. Da ich nicht mit der Bahn fahre, fällt es mir recht schwer diese Anpassung einzuschätzen. Eventuell können ja aktive BahnComfort-User unter euch Feedback dazu geben.

BahnBonus Preis: Kostenlos

Für 30 Euro: Jubiläums BahnCard 25 gestartet Die Bahn schafft ab heute nicht nur die Partner-Bahncard ab, sondern startet auch die „Jubiläums BahnCard 25“ mit einem sattem Rabatt. Das Aktionsangebot Jubiläums BahnCard 25 ist ab sofort verfügbar. Es handelt sich dabei um eine vergünstigte reguläre BahnCard 25,…1. April 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->