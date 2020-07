Google Pixel 4a und Pixel 5 in Kamera-App entdeckt

Google arbeitet an neuen Pixel-Smartphones für 2020 und eines davon könnten wir schon bald sehen. Das Google Pixel 4a steht an und wird vielleicht schon am Montag vorgestellt. Doch da ist natürlich noch mehr für 2020 geplant.

Pixel 5 bereits in Kamera-App entdeckt

Mishaal Rahman hat in der aktuellen Version der Kamera-App von Google die neuen Modelle bereits entdeckt. Allerdings sind dort nur das Pixel 4a und Pixel 5 zu sehen. XL-Modelle scheint es in diesem Jahr also wirklich nicht zu geben.

Google baut das Pixel-Lineup vermutlich um und wir haben Anfang Juli schon berichtet, dass es wohl nur ein Pixel 4a und Pixel 5 geben wird. Neben diesen beiden Modellen könnte noch ein Pixel 4a 5G geplant sein und keines der neuen Modelle soll mit dem Qualcomm Snapdragon 865 daher kommen.

Google baut die Pixel-Reihe also zur reinen Mittelklasse-Reihe um.

Die finale Testphase für die neuen Modelle scheint jedenfalls eingeleitet und ich bin gespannt, was Google für das Weihnachtsgeschäft geplant hat. Neue Funktionen scheint man Version 7.5.105 der Kamera-App auch schon eingebaut zu haben, doch Google nutzt auch hier Codenamen, die uns keine Details liefern.

