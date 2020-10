Google Pixel 5 und 4a 5G: Gratis Bose-Kopfhörer für Vorbesteller

Google präsentierte gestern zwei neue Smartphones: Das Google Pixel 5 und das Google Pixel 4a 5G. Beide ordnen sich mit Preisen ab 500 beziehungsweise 600 Euro in der gehobenen Mittelklasse ein. Der Preis könnte einige zum Nachdenken bringen, daher hat Google eine attraktive Aktion für Vorbesteller gestartet.

Google Pixel 5 kommt mit Bose QC 35 II

Wer das Google Pixel 5 bis zum 19. Oktober vorbestellt, der bekommt den Bose QC 35 II kostenlos dazu. Das ist zwar nicht der aktuelle ANC-Kopfhörer von Bose, aber weiterhin ein sehr guter Kopfhörer. Das gilt laut Google, solange der Vorrat reicht.

-->

Interessant ist, dass das Pixel 4a 5G laut Google ebenfalls dabei ist. Im Google Store kann man sich derzeit nur in die Warteliste eintragen lassen, aber die Aktion wird dann am 5. November starten und endet am 18. November. Das Google Pixel 4a 5G wird also vermutlich ab dem 19. November bei uns verfügbar sein.

Google Nest Audio offiziell vorgestellt Amazon macht bei deinen Echo-Speakern mit Alexa mächtig Druck, doch Google hat sich nach der ersten Generation (Google Home, Google Home Mini und Google Home Max) zurückgelehnt. Es gab zwar einen Google Nest Mini, aber abgesehen davon hat Google den…30. September 2020 JETZT LESEN →

-->