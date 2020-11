Google Pixel 5: „Akku teilen“ geht beim Laden automatisch an

Das Google Pixel 5 kommt, wie viele andere Android-Smartphones mit Qi, mit der Option für Reverse Charging. Das bedeutet, dass man andere Qi-Geräte auf der Rückseite vom Pixel 5 laden kann. Google hat aber noch einen Kniff eingebaut.

Google Pixel 5: Akku wird automatisch geteilt

Die Funktion, die sich bei Google „Akku teilen“ nennt, wird automatisch aktiviert, wenn man das Gerät über USB C mit einem Ladekabel verbindet. Dann achtet das Pixel 5 für eine kurze Zeit darauf, ob es auch ein anderes Gerät laden soll.

Wird kein Kontakt hergestellt, dann wird die Funktion wieder deaktiviert. Finde ich aber eine nette Idee, denn bei anderen Smartphones mit Reverse Charging muss man die Funktion oft umständlich in den Einstellungen suchen und aktivieren.

Entdeckt hat das 9TO5Google und da ich im Alltag nur über Qi auflade (womit das dann logischerweise nicht klappt), wäre mir das vermutlich nie aufgefallen. Man kann die Funktion natürlich auch so nutzen, das Pixel 5 muss nicht am Strom hängen, dann muss man sie aber ganz normal in den Einstellungen aktivieren.

Video: Google Pixel 5 im Test

