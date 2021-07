Google Pixel 6: Neue Hauptkamera mit 50 Megapixel erwartet

Die Pixel-Reihe hat sich am Anfang vor allem in einem Punkt einen Namen in der Szene gemacht: Der Kamera. Doch während Google die Software immer wieder ein bisschen optimierte, so spürte man auch, dass andere wieder vorbeizogen.

Google Pixel 6 bekommt 50 Megapixel

Bei der Hardware hat sich seit 2017 nicht viel getan und daher wird es mal wieder Zeit für einen größeren Schritt. Das Google Pixel 6 (XL) soll eine Kamera mit 50 Megapixel haben, das hat man nun auch bei Android Central gehört.

Glaubt man den Spezifikationen, die vor ein paar Tagen die Runde machten, dann werden beide Modelle den gleichen Sensor haben. Stellt sich nur die Frage: Wo hat Google den Sensor für die Kamera eingekauft, bei Sony oder Samsung?

Eine Option wäre der Sony’s IMX766, den OnePlus zum Beispiel bei im OnePlus 9 Pro bei der Ultraweitwinkel-Kamera nutzt (guter Sensor) oder auch der Samsung GN2, denn wir zum Beispiel vom Xiaomi Mi 11 Ultra kennen (auch gut).

Falls Google keinen komplett neuen Sensor bekommt (sowas wäre natürlich auch nicht ausgeschlossen), dann wird es einer dieser Sensoren sein und da Google und Samsung derzeit eng zusammenarbeiten, würde ich auf Samsung tippen.

Google ist Software-Spezialist

Interessant wird aber, was Google aus diesem Sensor herausholt, denn die Stärke war schon immer die Software. Das wird dann auch langfristig interessant, da man bei Google die Hardware vielleicht wieder eine Zeit lang nutzen möchte.

Die Pixel-Reihe macht immer noch sehr gute Fotos, gar keine Frage. Doch die Konkurrenz hat aufgeholt und überholt und daher wird es 2021 wirklich Zeit für a) eine neue Hauptkamera und b) mehr Kameras und einen guten Zoom.

Das werden wir (zumindest im großen) Google Pixel 6 sehen und abgesehen vom Display oder dem eigenen Google-Chip (CPU) bin ich nach ein paar Jahren mal wieder sehr gespannt, was Google für die Pixel-Kamera geplant hat.

