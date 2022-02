Google Pixel 6: WLAN-Probleme sollen via Update gefixt werden

Das Google Pixel 6 (und Pixel 6 Pro) macht seit Launch immer wieder Probleme mit der Software. Nicht bei allen, aber es gibt verhältnismäßig viele Nutzer, die darüber berichten. Vor ein paar Tagen machten Probleme mit dem WLAN und BT die Runde.

Google hat sich über Reddit dazu geäußert und gibt an, dass das zwar nur eine sehr kleine Gruppe betrifft, man das aber mit dem kommenden März-Update fixen wird. Es dürfte also noch ca. zwei Wochen dauern, bis das Android-Update kommt.

Es gibt Berichte, dass die aktuelle Beta von Android 12L dieses Problem nicht mehr hat, vielleicht sehen wir das Update auch im März. Immerhin wird es jetzt schon lange getestet und Google hat einen Release irgendwann ab März angekündigt.

Thanks so much for reporting this issue, we’re sorry that you’re experiencing it. After some investigation, we identified the root cause and determined that it impacts a very small number of devices. Of course, we realize this is a poor experience and immediately developed a software fix that will be available in the next Google Pixel Update, rolling out in March. If you’d like to explore other options in the meantime, please get in touch with our support team, which is prepared to help you.