Android-Updates für das Google Pixel 6 machen Probleme

Google hat Probleme mit den Android-Updates, die man bisher für die Pixel 6-Reihe verteilt hat. Das erste Update, was Ende 2021 kam, machte viele Probleme und man musste es zurückziehen. Das Januar-Update kam später an, da man sich mehr Zeit nehmen wollte und da hat Google wohl keine großen Fehler eingebaut.

Google Pixel 6: Negative Meldungen häufen sich

Aktuell wird das Februar-Update verteilt und das bereitet wieder Sorgen, denn es gibt viele Nutzer:innen, die von Verbindungsabbrüchen beim WLAN sprechen. Das kann auch Bluetooth betreffen und es gibt bereits die Theorie, dass das Problem nur auftritt, wenn beides aktiv ist. Google hat sich noch nicht dazu geäußert.

Marques Brownlee hat die Tage in einem Video erwähnt, dass sein Google Pixel 6 Pro mit der Zeit schlechter wurde und uns erreichen übrigens auch immer wieder Nachrichten über das Tipp-Formular, in denen Fehler gemeldet werden. Bisher habe ich das Thema nur beobachtet, aber Google bekommt es nicht in den Griff.

Man sollte anmerken, dass nicht alle Nutzer:innen betroffen sind, ich hatte bisher zum Beispiel keine Probleme, habe das Februar-Update aber auch noch nicht auf den Geräten installiert. Es gibt allerdings auch Stimmen, die so weit gehen und so unzufrieden sind, dass sie das Google Pixel 6 (Pro) schon wieder verkauft haben.

Es ist unklar, warum so viele Probleme auftreten, aber es könnte am Tensor-Chip liegen. Google hat sich gegen einen Snapdragon-Chip entschieden und erstmals einen eigenen Chip verbaut. So ein Wechsel ist sehr komplex. Hoffen wir mal, dass Google diese Probleme mit kommenden Android-Updates in den Griff bekommt.

