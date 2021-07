Google Pixel 6 (XL): Es gibt neue Details

Die neue Kamera-App von Google liefert scheinbar einige Hinweise für das neue Pixel-Lineup von Google, denn erst gestern hatten wir hier Details zur Kamera. Die hat 9TO5Google auch entdeckt, allerdings noch etwas tiefer gegraben.

So hat man zum Beispiel anhand der Auflösung und dem Abstand zum Loch in der Mitte (was es sicher beim Display geben wird) herausgefunden, dass das Google Pixel 6 wohl mit FHD+ und das Google Pixel 6 XL mit QHD+ auflösen.

Die Frontkamera löst beim größeren Pixel 6 außerdem mit 4K auf und es gibt den Hinweis, dass wir eine Art „Blitz“ bei Selfies nutzen können. Da aber keine LED auf der Front ist, wird Google vielleicht das Display als Blitz nutzen.

Die neue Pixel-Reihe von Google dürfte wieder im Oktober vorgestellt werden und da ein großes Upgrade im Vergleich zu 2020 ansteht, bin ich ehrlich gesagt so langsam auch auf die Preise gespannt – günstig wird es sicher nicht.

