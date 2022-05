Kommt im Herbst ein Google Pixel 7 Ultra?

Gerüchte rund um ein Ultra-Modell der Pixel-Reihe gab es früher öfter, da hat sich Google sogar manchmal einen kleinen Spaß bei den Keynotes erlaubt. Allerdings war immer klar, dass das nicht passiert, da Google die gleiche Strategie verfolgte.

Seit letztem Jahr gibt es sowas wie einen Neuanfang für die Pixel-Reihe und auch erstmals ein Pro-Modell. In diesem Jahr wird es wieder ein Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro geben, Google hat die beiden Modelle ja sogar schon auf der I/O gezeigt.

Weiteres Highend-Pixel in Planung

Diese Woche haben wir die Details zu den Displays erfahren, doch neben C10 (Pixel 7) und P10 (Pixel 7 Pro) hat 9TO5Google noch ein G10 gefunden. Das Pixel 7a ist aber eher raus, denn es ist ein QHD-OLED-Display, welches auf 120 Hz kommt.

Google hat also ein weiteres Highend-Pixel in Planung, welches in etwa die Größe des Pixel 6 Pro und Pixel 7 Pro haben wird. Sehen wir in diesem Jahr vielleicht noch ein drittes Pixel-Modell und kommt sowas wie ein Google Pixel 7 Ultra zu uns?

Was 2018 eher abwegig war, ist in Zeiten eines Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi 12 Ultra und OnePlus 10 Ultra durchaus möglich. Wobei das Pro-Modell schon so gut ausgestattet ist, dass sich mir die Frage stellt: Was kann man besser machen?

Da scheint jedenfalls ein drittes Pixel-Smartphone für 2022 in Planung zu sein und es ist ein Highend-Smartphone mit QHD-OLED-Display und 120 Hz. Mal schauen, ob wir in den kommenden Wochen mehr Details von guten Quellen bekommen.

