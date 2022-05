Es gibt neue Details zur Google Pixel Watch

Google zeigte uns im Rahmen der I/O eine erste Preview der Pixel Watch, nannte aber keine Details zur Smartwatch mit Wear OS. Doch so langsam kommen diese ans Licht, sei es durch offizielle Interviews von Google oder durch neue Leaks.

Google Pixel Watch mit altem Prozessor

So haben wir vor ein paar Tagen erfahren, dass wohl der Exynos 9110 von 2018 in der Google Pixel Watch verbaut wurde. Das ist keine gute Nachricht, die Quelle hat das seit dem aber von einem weiteren Insider erfahren – es scheint also sicher.

-->

Google soll zwar mehr RAM als andere Modelle mit Wear OS verbaut haben (wohl 2 GB) und es gibt auch einen neuen Co-Prozessor von Google, aber so ein alter Chip bleibt ein Kritikpunkt. Mal schauen, wie das im Alltag bei der Pixel Watch aussieht.

Was man aber positiv anmerken kann: Es soll 32 GB Speicher geben, was wir auch schon vorher gehört haben. Das ist zwar der aktuelle Stand der Apple Watch, doch es ist ordentlich für eine Uhr mit Wear OS, die meistens 8 oder 16 GB haben.

Google Pixel Watch mit Fitbit-Sensor

Und noch ein letzter Punkt: Google hat uns bereits die Rückseite gezeigt und der Sensor sieht wie ein Fitbit-Sensor aus. Das ist auch so, die Quelle spricht davon, dass der gleiche Sensor wie im Fitbit Charge 5 in der Pixel Watch zu finden ist.

Das würde bedeuten, dass wir die üblichen Dinge wie Puls und SpO2 bekommen, Google aber auch eine EKG-Funktion anbieten wird. Wir werden dann aber erst im September (Ankündigung der Pixel Watch) erfahren, ob die EKG-Funktion zum Start in Deutschland aktiviert ist. Fitbit bietet sie bei uns an, ich gehe also davon aus.

Hier seht ihr das neue Xiaomi Band 7 Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell: Das Xiaomi Band 7 kommt. Wir haben sogar schon ein Datum für die Ankündigung in China: 24. Mai. Das ist in diesem Jahr eine kurze Vorlaufzeit beim Marketing, am Dienstag…20. Mai 2022 JETZT LESEN →

-->