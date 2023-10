Google Pixel 8: Prämienaktion überlastet

Frühzeitige Käufer der Google Pixel 8-Serie haben ab heute die Möglichkeit, kostenlose Prämien in Form von Pixel Buds Pro und Pixel Watch 2 zu erhalten. Doch die Prämienaktion ist derzeit überlastet.

Um dieses Angebot nutzen zu können, müssen die Käufer den Kauf ihrer Smartphones bei Google nachweisen und sich bis zum 29. November 2023 registrieren. Das ist ab heute möglich, wenn die Website zur Aktion denn laufen würde.

Der Ansturm scheint aktuell groß zu sein. Das kennt man bereits von vergangenen Aktionen, von daher bleibt erstmal nur abwarten und es später noch einmal zu versuchen. Die Prämien werden voraussichtlich innerhalb von 30 bis 60 Tagen verschickt und landen dann oftmals auf Kleinanzeigen-Portalen.

Im Allgemeinen tritt ein 504-Timeout auf, wenn der Server, auf den zugegriffen wird, zu lange braucht, um auf die Anfrage zu antworten. Dies kann verschiedene Gründe haben, z. B. eine Überlastung des Servers oder Netzwerkprobleme zwischen den Servern.

Update: Inzwischen gibt es eine neue Fehlermeldung:

Sorry, we’re down for maintenance

We are performing some scheduled maintenance. We should be back online shortly.

Error code: 503

Error location: reverse-proxy-primary/haproxy