Google bestätigt Pixel-Event 2021

Google hat soeben bestätigt, was wir schon seit ein paar Tagen wissen: Das Pixel 6 (Pro) wird final am 19. Oktober enthüllt. Die meisten Details sind bereits bekannt, aber dazu dann in ein paar Tagen noch mal mehr.

Da dieses Datun also stimmt, wird der Marktstart wahrscheinlich am 28. Oktober stattfinden. Die Event-Seite von Google ist bereits online, erwähnt und zeigt aber nur das Pixel 6 und keine weiteren Google-Produkte.

Es wäre gut möglich, dass wir auf dem Event auch die erstem Foldables der Pixel-Reihe und die erste Pixel Watch sehen werden. Da war es in den letzten Tagen aber ruhiger, daher wäre ich mir da aktuell nicht so sicher.

