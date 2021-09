Neues Google Pixel am 19. Oktober immer wahrscheinlicher

Google selbst wirbt bereits fleißig mit dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro, man hat sogar zahlreiche Werbetafeln gebucht und zeigt TV-Werbung. Doch es fehlen noch viele Details und wir warten weiterhin auf die finale Ankündigung der neuen Reihe.

Google Pixel 6: Weniger als ein Monat Wartezeit

Bisher deutete sich da der 19. Oktober an, ein Marktstart könnte dann am 28. Oktober stattfinden. Nun hat ein Reddit-Nutzer einen weiteren Hinweis entdeckt, denn ein großer Netzbetreiber in Australien hat auch eine Pixel-Aktion laufen.

Kunden können sich für einen Newsletter anmelden, der einen dann über das neue Google Pixel 6 informiert und es gibt etwas zu gewinnen. Im Kleingedruckten steht, dass diese Aktion am 19. Oktober endet – vermutlich weiß man also mehr.

Ich denke es ist kein Zufall, dass Google gerade so aktiv ist, denn am Freitag startet das neue iPhone und das bezeichnet Google als den größten Konkurrenten. Es sind zwar viele Android-Flaggschiffe, aber das würde Google vermutlich nicht so direkt zugeben, da Samsung, Xiaomi und Co. ja auch sehr große Android-Partner sind.

