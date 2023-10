Google Pixel Event: Livestream und die Neuheiten

Google hat zum jährlichen Made by Google-Event geladen und wird uns morgen neue Produkte präsentieren. Am 4. Oktober um 16 Uhr deutscher Zeit geht es los und natürlich wird Google die Keynote auch in diesem Jahr wieder live übertragen.

Was werden wir sehen? Das Google Pixel 8, das Google Pixel 8 Pro und die Google Pixel Watch 2 wurden schon offiziell bestätigt. Außerdem kennen wir so ziemlich alle Details aus der Gerüchteküche. Und sonst? Es kommt sicher noch etwas mehr.

Ein neuer Chromecast wäre denkbar und wer weiß, vielleicht sehen wir auch etwas aus dem Bereich der Speaker (mit Display). Doch ich bin auch eine ganz andere Sache gespannt, die Google mittlerweile sehr gerne macht: Eine Preview für 2024.

Google: Sehen wir Produkte für 2024?

Es ist nicht garantiert, dass wir schon Produkte für 2024 sehen, aber Google zeigt gewisse Neuheiten mittlerweile gerne mal am Ende einer Keynote vorab. Wie das Google Pixel Tablet und die Pixel 7-Reihe wurde auch Monate vorher präsentiert.

Mal schauen, ob Google so eine Überraschung auch für das Event diese Woche geplant hat. Sowas kann man aber vorher nicht sagen, denn das taucht dann nicht in den Gerüchten auf und oft gibt es nur ein Bild ohne Details. Da der Rest aber quasi komplett bekannt ist, ist das die einzige Sache, auf die ich gespannt bin.

Google: Livestream für Pixel Event

Das Event wird live auf diesem YouTube-Kanal von Google übertragen.

