Wir haben ein Datum für das Samsung Galaxy S24

Das Jahr neigt sich dem Ende und Google hat zwar noch neue Produkte parat und auch Xiaomi zeigt später noch eine neue T-Reihe, aber sonst liegt der Fokus, auch bei den Gerüchten, so langsam schon auf den neuen Flaggschiffen für 2024.

Samsung wird da wieder sehr früh mit von der Partie sein und aus China hört man, dass das Event noch früher als in diesem Jahr stattfinden soll. Das Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra werden demnach am 18. Januar gezeigt.

In diesem Jahr wurde die S23-Reihe am 1. Februar vorgestellt, das wären also gut zwei Wochen früher. Aber warum nicht, Samsung hat den Termin in den letzten Jahren immer weiter nach vorne verlegt und viele Konkurrenten aus China zeigen ihre Neuheiten sogar noch im November oder Dezember, das ist also nicht abwegig.

