Google Pixel mit faltbarem OLED-Display von Samsung geplant

Google soll an einem eigenen Foldable arbeiten, das haben wir schon Ende 2020 gehört. Nun hat The Elec erfahren, dass Google ein 7,6 Zoll großes OLED-Display bei Samsung Display bestellt hat und noch in diesem Jahr ein faltbares Modell kommen dürfte. Es ist aber unklar, wie das Display beim Pixel gefaltet wird.

Foldables von Oppo und Xiaomi

Der Beitrag gibt auch an, dass Oppo ein 7,7 Zoll großes Display geplant hat, das man von oben nach unten zusammenklappt und Xiaomi soll ein 8 Zoll großes Display bei Samsung bestellt haben, welches wie beim Galaxy Fold funktioniert.

Samsung Display wird in diesem Jahr viele Hersteller mit einem faltbaren Display versorgen und die in diesem Beitrag genannten Unternehmen werden ihre Geräte laut The Elec noch 2021 auf den Markt bringen. Google könnte also sowas wie ein „Pixel Fold“ für das zweite Halbjahr (parallel zum Pixel 6?) geplant haben.

Wie faltet das Google Pixel?

Ich persönlich finde, dass der Formfaktor vom Samsung Galaxy Fold oder vom neuen Huawei Mate X2 der beste bei Foldables ist. Die Displaygröße liefert uns aber leider keinen Hinweis bei Google, denn bei Foldables ist das Seitenverhältnis entscheidend, um den Formfaktor zu kennen und das haben wir hier noch nicht.

Sollte Google aber wirklich ein faltbares Pixel für 2021 geplant haben, dann wird es sicher bald weitere Details geben und wir werden euch dann hier informieren.

