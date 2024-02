Google Pixel Fold 2: Wir haben die ersten Bilder

Während die Gerüchteküche rund um andere Pixel-Smartphones für 2024 schon seit Wochen brodelt, so was es beim neuen Google Pixel Fold 2 relativ ruhig. Bis vor ein paar Tagen, als wir die ersten Details bekamen. Jetzt gibt es die Renderbilder.

Diese wurden wie immer von OnLeaks veröffentlicht, der die Bilder an Smartprix verkauft hat. Das finale Design kann immer ein bisschen abweichen, aber meistens sehen die Smartphones am Ende so aus. Technische Details gibt es noch nicht.

Dafür aber die mutmaßlichen Maße im aufgeklappten Zustand: 155,2 x 150,2 x 5,27 mm. Google gibt beim ersten Pixel Fold übrigens 158,7 × 139,7 × 6 mm an. Es gibt also wie erwartet ein neues Seitenverhältnis beim Pixel Fold 2 in diesem Jahr.

Das neue Kameradesign unterscheidet sich hier komplett von den anderen Pixel-Smartphones, auch von der kommenden 9er-Reihe. Es erinnert erstmals an das Design von Apple. Auf den ersten Blick hat es mir aber vorher besser gefallen.

OnePlus Watch 2: Akkulaufzeit, Bilder, Wear OS 4 und weitere Details OnePlus bringt bald eine neue Smartwatch auf den Markt und geht es mit der OnePlus Watch 2 etwas anders an, denn wir bekommen Wear OS. Es handelt sich übrigens um […]21. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->