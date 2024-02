OnePlus Watch 2: Akkulaufzeit, Bilder, Wear OS 4 und weitere Details

OnePlus bringt bald eine neue Smartwatch auf den Markt und geht es mit der OnePlus Watch 2 etwas anders an, denn wir bekommen Wear OS. Es handelt sich übrigens um Wear OS 4, das ist mittlerweile auch bekannt, also die aktuelle Version.

Mittlerweile gibt es auch die ersten Bilder von OnePlus selbst, man findet auch eins auf der deutschen Webseite, die neue Smartwatch kommt also zu uns. Dort wirbt man mit Vorbesteller-Boni, die bis zum 26. Februar ausgewählt werden können.

OnePlus Watch 2 mit langer Akkulaufzeit

Die OnePlus Watch 2 dürfte also zeitnah auf den Markt kommen, bisher haben wir aber noch keinen Preis. Ich würde auf um die 300 Euro tippen. Gerüchte deuten an, dass aktuelle Hardware, wie ein Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, verbaut ist.

Die Akkulaufzeit liegt laut OnePlus bei 100 Stunden, aber die vier Tage erreicht man nur in einem Stromsparmodus. Im Alltag würde ich eher auf zwei Stunden tippen.

Das Gehäuse ist aus Edelstahl, es gibt Saphirglas und allgemein wirbt OnePlus mit einer dreijährigen Pause, die geholfen haben, dass man aus den Fehlern der ersten OnePlus Watch lernt. Klingt für mich bisher ehrlich gesagt alles durchaus solide.

OnePlus ist bereits aktiv in Deutschland, wir haben aber noch keinen Kontakt zur Marke, ich kann euch also nicht viel dazu sagen. Kann man dem Comeback also vertrauen? Durchaus, aber die Kommunikation ist derzeit doch sehr eingeschränkt.

