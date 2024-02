Google Pixel Fold 2: Neuer Chip, neue Funktion und neue Kamera-Optik

Es war lange ruhig, doch jetzt beginnt die Gerüchteküche rund um das neue Pixel-Lineup für 2024 zu brodeln. Ein neues Google Pixel Fold 2 ist mit dabei und soll in diesem Jahr etwas später kommen, denn Google wartet wohl den Tensor G4 ab.

Der Chip, den wir sicher auch im Pixel 9 (Pro) finden werden, wurde jetzt auch als „Google Tokay“ bei Geekbench entdeckt. Es gibt 1082 Punkte im Single-Core-Score und 3121 Punkte im Multi-Core-Score. Da geht deutlich mehr, keine Frage, aber es dauert auch noch viele Monate und die Testphase ist jetzt erst angelaufen.

Mit dem neuen Google Pixel Fold 2 und Android 15 könnte es auch eine ganz neue Funktion geben, wenn man eine App auf dem großen Display innen nutzt und zur Außenansicht wechselt. In einer Beta wurde die Funktion „Swipe up to continue“ entdeckt. Mit einem Swipe macht ihr also genau dort weiter, wo ihr aufgehört habt.

Google Pixel Fold 2: Der erste Leak

Und dann gab es diese Woche noch einen ersten Leak, denn eine gute Quelle hat und ein mögliches Bild der Rückseite geliefert und da sieht man eine neue Kamera:

Google wird das Kamera-Design also nicht nur beim Pixel 9 (Pro) überarbeiten, das neue Fold 2 folgt dieser Linie. Außerdem gibt es wohl ein neues Seitenverhältnis im Inneren, denn es ist jetzt fast quadratisch und soll an das OnePlus Open erinnern.

Schauen wir mal, ich habe das Seitenverhältnis eigentlich sehr gelobt, als ich das Fold letztes Jahr getestet habe, ich hoffe, dass man das nicht zerstört. Für ein Fazit ist es aber natürlich noch viel zu früh, da müssen wir jetzt weitere Leaks abwarten.

