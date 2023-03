Google Pixel: Neue Funktion für die Kamera entdeckt

Google setzt derzeit sehr stark auf Software-Tricks für die Kamera im Google Pixel und wird dabei auch wirklich gut. Und dabei entstehen auch Funktionen, die sich wunderbar vermarkten lassen, wie der magische Radierer, der Dinge entfernt.

Diesen gibt es mittlerweile auch für ältere Pixel-Smartphones und Google bietet die Funktion tatsächlich auch im Abo an. Doch mit dem Pixel 7 kam noch eine weitere Neuerung namens „Scharfzeichnen“, die verschwommene Aufnahmen schärfer stellt. Google greift dabei auf KI zurück und es funktioniert auch mit alten Fotos.

Ich habe Beiträge gesehen, in denen Menschen ihre alten Bilder auf das Pixel 7 importiert und aufgewertet haben. Und daher setzt Google auch genau hier an.

Unscharfe Videos mit Google aufwerten

Laut 9TO5Google wird diese Funktion auch für Videos kommen. Wer also mal ein altes oder verwackeltes Video aufwerten und schärfer schauen möchte, der wird wohl bald die entsprechende Software bekommen. Doch wer kann das nutzen?

Das ist noch unklar, denn Google könnte es mit einem Feature Drop für das Pixel 7 verteilen, der „Scharfzeichnen“-Modus könnte auch für ältere Modelle kommen oder die neue Funktion für Videos ist eventuell auch exklusiv für das neue Pixel 8.

Google experimentiert sicher noch herum und ich könnte mir gut vorstellen, dass man aus Google Fotos in Kombination mit Google One ein richtig gutes Abo für die Fotografie machen wird. Die Pixel-Smartphones bekommen die Funktionen auch so und andere Nutzer, inklusive iPhone-Nutzer, müssen dann eben ein Abo buchen.

